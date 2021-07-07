Бойовий дрон з вибухівкою атакував американських військових в Іраку

Безпілотний літальний апарат з вибухівкою атакував у вівторок аеропорт Ербіль на півночі Іраку. Напад було направлено проти американських військових , що базуються на території аеропорту, повідомили джерела в курдських службах безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповіли джерела, консульство США в столиці Іракського Курдистану подало сигнал тривоги за допомогою сирени.

Всі польоти з аеропорту, за словами джерел, були припинені.

У заяві Пентагону йдеться, що Міноборони отримало повідомлення про атаку безпілотників, проте спочатку отримана військовими інформація «не вказувала на структурні пошкодження, поранення або жертви».

Атака сталася через день після того, як нападу за допомогою ракетного обстрілу і безпілотників піддалися авіабаза в Айн-аль-Асаді, на якій розміщуються американські військові і посольство США в Багдаді.

У квітні безпілотник скинув вибухівку на територію, на якій американські військові дислокуються в аеропорту Ербіль. Цей напад став першою атакою, здійсненою за допомогою безпілотного літального апарату проти американських сил в Ербілі на тлі безперервного потоку ракетних ударів по базах, на яких розміщуються американські військові, і по посольству в Багдаді.

Вашингтон звинувачує в нападах бойовиків, підтримуваних Тегераном.