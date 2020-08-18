Боевику, штурмовавшему здание ВР Крыма, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении участнику "Самообороны Крыма", который принимал участие в штурме здания Верховной рады Крыма в 2014 году. Его подозревают в создании или участии в деятельности незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как рассказали правоохранители, подозреваемый в прошлом был работником КГБ СССР.

"Установлено, что 55-летний мужчина… в 2014 году он вместе с другими участниками в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовал в силовом разгоне митинга под зданием Верховной рады АР Крым в городе Симферополе. Тогда в результате силового штурма митингующих погибли два человека. Также фигурант захватывал административное здание Верховной Рады АР Крым", - сообщили в МВД.

После оккупации Крыма мужчина участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков, за что был награжден медалями и орденами оккупационных "властей Крыма" и "ДНР".

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура сообщила о подозрении в госизмене еще одному судье Крыма.

Кроме этого сообщалось, что в начале августа в Киеве задержали бывшего боевика "Самообороны Крыма".