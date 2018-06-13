Бойовики заявили про тимчасове закриття КПВВ біля Горлівки

Пункт пропуску бойовиків "Горлівка" буде закритий 16-17 червня

Бойовики так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) заявили про тимчасове закриття пункту пропуску біля Горлівки. Про це заявив "мер" Горлівки Іван Приходько, повідомляє сепаратистське видання ДАН.

"У зв'язку з реконструкцією КПП "Горлівка" 16 і 17 червня працювати не буде. Пропуск буде здійснюватись через інші офіційні переходи", - заявив він.

Зазначимо, пункт пропуску бойовиків "Горлівка" розташований в районі українського конрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 12 червня 2018 року, перетнули майже 46 тис. осіб. Зокрема, "Майорське" перетнули 9 635 осіб та 1 235 транспортних засобів.