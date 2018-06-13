КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 46 тыс. человек

По состоянию на утро все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 46 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 20/20.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, а за минувшие сутки пункты пропуска пересекли 45,8 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9635 человек и 1235 транспортных средств;

"Марьинка" - 10770 человек и 1815 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9470 человек и 1725 транспортных средств;

"Гнутово" - 4795 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11100 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще двое получили ранения.