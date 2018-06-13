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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 46 тыс. человек

НовостиОбщество    13.06.2018 - 09:59
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 46 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 20/20.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, а за минувшие сутки пункты пропуска пересекли 45,8 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9635 человек и 1235 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 10770 человек и 1815 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 9470 человек и 1725 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4795 человек и 1000 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 11100 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще двое получили ранения.

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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