Боевики завтра возобновят пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое"

Граждан будут пропускать с 09:00 до 18:00
На контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка" (КПВВ "Новотроицкое" со стороны Украины) на Донбассе будут пропускать украинцев в обе стороны. При этом боевики "ДНР" заявили о ряде условий для пересечения линии разграничения.
Об этом сообщает "правительство ДНР".
Как отмечается, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 17 июля и по следующим правилам:
Напомним, в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.