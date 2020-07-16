Бойовики завтра відновлять пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке"

Громадян будуть пропускати з 09:00 до 18:00
На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Оленівка" (КПВВ "Новотроїцьке" з боку України) на Донбасі будуть пропускати українців в обидві сторони. При цьому бойовики "ДНР" заявили про низку умов для перетину лінії розмежування.
Про це повідомляє "уряд ДНР".
Як наголошується, пропуск громадян будуть здійснювати з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 17 липня і за наступними правилами:
Нагадаємо, у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.