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Боевики завтра возобновят пропуск через линию столкновения в Донецкой области

Донбасс, Воскресенье 26 июля 2020 19:54
Боевики завтра возобновят пропуск через линию столкновения в Донецкой области
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пропуск будет действовать до 18 часов

Российско-оккупационные силы в понедельник, 27 июля, возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области. Оккупанты на один день откроют блокпост "Еленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По данным оккупантов, завтра пропуск через блокпост "Еленовка" будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Однако, на блокпосте боевиков будут действовать определенные правила:

  • для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение "межведомственного оперативного штаба" боевиков;
  • для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.

При этом все лица, прибывающие на оккупированную территорию, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

Напомним, ранее оккупационные силы заявляли, что пропуск через блокпост "Еленовка" будет осуществляться дважды в неделю; "гуманитарный коридор" в Донецкой области будет работать по понедельникам и пятницам.

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