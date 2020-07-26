Боевики завтра возобновят пропуск через линию столкновения в Донецкой области

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пропуск будет действовать до 18 часов

Российско-оккупационные силы в понедельник, 27 июля, возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области. Оккупанты на один день откроют блокпост "Еленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По данным оккупантов, завтра пропуск через блокпост "Еленовка" будет осуществляться с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Однако, на блокпосте боевиков будут действовать определенные правила:

для въезда на оккупированную территорию необходимо иметь разрешение "межведомственного оперативного штаба" боевиков;

для выезда с оккупированной территории необходимо иметь прописку на подконтрольной украинскому правительству территории.

При этом все лица, прибывающие на оккупированную территорию, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

Напомним, ранее оккупационные силы заявляли, что пропуск через блокпост "Еленовка" будет осуществляться дважды в неделю; "гуманитарный коридор" в Донецкой области будет работать по понедельникам и пятницам.