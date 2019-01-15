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Бойовики заборонила спостерігачам ОБСЄ працювати в одному з селищ Луганської області

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 17:49
Бойовики заборонила спостерігачам ОБСЄ працювати в одному з селищ Луганської області
Фото: місія ОБСЄ (kmu.gov.ua)

Збройні формування РФ і їх найманці продовжують перешкоджати роботі СММ ОБСЄ на Донбасі

Бойовики на Донбасі заборонила спостерігачам Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) працювати в районі селища Вознесенівка Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації та їх найманці на Донбасі продовжують перешкоджати роботі СММ ОБСЄ.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 14 січня, 13 січня на залізничній станції Красна могила убіля Вознесенівки спостерігачі Місії зафіксували більше 60 вантажних вагонів, у тому числі 12 цистерн для перевезення пального. Крім того, СММ ОБСЄ також зафіксувала 60 вагонів з вугіллям, які рухалися в напрямку кордону з Російською Федерацією.

Два бойовика збройних формувань РФ на залізничній станції Красна могила без пояснень причин наказали патрулю СММ негайно покинути залізничну станцію і вказаний район.

Бойовики заборонила спостерігачам ОБСЄ працювати в одному з селищ Луганської області

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомляла, що збройні формування РФ і їх найманці продовжують грубо порушувати домовленості, передбачені Мінськими домовленостями про відвід важкого озброєння. Зокрема, 11 січня на південно-заході від Луганська поблизу Кришталевого спостерігачі зафіксували зосередження 22 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

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