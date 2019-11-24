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Боевики из запрещенных минометов обстреляли позиции ООС

Новости » Общество     24.11.2019 - 18:37
Боевики из запрещенных минометов обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе в течение текущих суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики нарушили режим тишины возле Водяного, Тарамчука, Красногоровки.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе в воскресенье, 24 ноября, российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра обстреляли позиции украинских военных вблизи Водяного.

Ранее сообщалось, что 23 ноября обошлось без потерь среди украинских военнослужащих в зоне проведения ООС на Донбассе. Боевики в течение суток 8 раз открывали огонь по украинским позициям, используя при этом запрещенные минометы калибра 82 мм

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Темы: Новости ООС
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