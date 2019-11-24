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Бойовики із заборонених мінометів обстріляли позиції ООС

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 18:37
Бойовики із заборонених мінометів обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі протягом поточної доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Всі обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Бойовики порушили режим тиші біля Водяного, Тарамчука, Красногорівки.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі, в неділю, 24 листопада, російські незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції українських військових поблизу Водяного.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців в зоні проведення ООС на Донбасі. Бойовики протягом доби 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях, використовуючи при цьому заборонені міномети калібру 82 мм

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Теми: Новини ООС
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