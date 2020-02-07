Боевики из запрещенного вооружения обстреляли Орехово

В пятницу, 7 февраля, российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, в районе населенного пункта Орехово позиции подразделений Объединенных сил попали под вражеский обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также артиллерийских систем калибра 122 мм. Обстрел велся из жилого сектора оккупированного Березовского.

"Несмотря на то, что враг в своей привычной манере вел огонь из жилого сектора оккупированного населенного пункта Березовское, прикрываясь мирным местным населением, украинские военные огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 6 февраля, российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли против украинских подразделений минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вчера на Донбассе был ранен один военный.