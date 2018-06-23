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Боевики заняли дом на Донбассе и открыли стрельбу по местным жителям

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 16:34
Иллюстративное фото (youtube.com/vice news)
Иллюстративное фото (youtube.com/vice news)

Местное население все чаще нападает на боевиков, протестуя против произвола оккупантов

На оккупированной части Донбасса боевики заняли дом и открыли стрельбу по мирным жителям. Об этом в ходе брифинга в субботу, 23 июня, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Военнослужащие одного из подразделений 2 АК силой заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против произвола оккупантов", - сказал Мотузяник.

В Минобороны отметили, что безнаказанность преступников и сокрытие командирами российских оккупационных войск их преступной деятельности приводит к недовольству гражданского населения оккупационными властями. Местное население все чаще нападает на боевиков, которые находятся вне расположения подразделений.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальные пассажирские перевозки из оккупированного Донбасса. Для избежания пересечения линии разграничения маршрут пролегал через временно неподконтрольные государственными органами Украины пункты пропуска на границе с РФ.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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