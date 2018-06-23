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СБУ блокувала нелегальні пасажирські перевезення з окупованого Донбасу

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 15:43
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Фото: СБУ (РБК-Україна)

Двоє мешканців Луганської області організували перевезення пасажирів з окупованого Луганська до Дніпра

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували нелегальні пасажирські перевезення з окупованого Донбасу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України блокували нелегальні пасажирські перевезення з тимчасово окупованих територій нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє мешканців Луганської області організували автоперевезення пасажирів з тимчасово окупованого Луганська до Дніпра та в зворотному напрямку, поїздки здійснювалися раз на тиждень.

"Для уникнення перетину лінії розмежування маршрут пролягав через тимчасово непідконтрольні державними органами України пункти пропуску на кордоні з РФ. При цьому в Україну автобус в’їжджав під виглядом рейсового перевізника з Ростова-на-Дону", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ попередила теракт у Харкові.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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