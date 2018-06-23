Бойовики зайняли будинок на Донбасі та відкрили стрілянину по місцевих мешканцях

Місцеве населення все частіше нападає на бойовиків, протестуючи проти свавілля окупантів

На окупованій частині Донбасу бойовики зайняли будинок та відкрили стрілянину по мирних жителях. Про це у ході брифінгу в суботу, 23 червня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Військовослужбовці одного з підрозділів 2 АК силою зайняли один із приватних будинків та відкрили вогонь по місцевих мешканцях, які намагались протестувати проти свавілля окупантів", - сказав Мотузяник.

У Міноборони зазначили, що безкарність злочинців та приховування командирами російських окупаційних військ їх злочинної діяльності призводить до невдоволення цивільного населення окупаційною владою. Місцеве населення все частіше нападає на бойовиків, які перебувають поза межами розташувань підрозділів.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували нелегальні пасажирські перевезення з окупованого Донбасу. Для уникнення перетину лінії розмежування маршрут пролягав через тимчасово непідконтрольні державними органами України пункти пропуску на кордоні з РФ.