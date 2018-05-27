Бойовики затримали двох українських військових, зниклих з ЗСУ

У ЗСУ підтвердили зникнення двох бійців

Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України затримано бойовиками "ЛНР". Про це заявили в підконтрольному бойовикам інформаційному ресурсі.

Зникнення двох українських бійців підтвердили в представництві 14-ї окремої механізованій бригади у Facebook.

"25 травня двоє військовослужбовців самовільно покинули розташування військової частини. На сьогодні їх місцезнаходження не встановлено", - заявили в прес-центрі, зазначивши, що військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовців.

За добу в так званому "ЛНР" повідомили про затримання двох українських бійців з 14-ї окремої механізованої бригади. Вони намагалися перейти через сіру зону.

"26 травня двоє озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону військовослужбовцями народної міліції ЛНР", - заявив представник так званої "міноборони ЛНР" Андрій Марочко.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли н. п. Золоте.