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На Донбассе боевики обстреляли Золотое, - СММ ОБСЕ

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 23:14
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Миссия уточнила информацию относительно взрыва в автобуса в Дебальцево за 22 мая

В Донецкой и Луганской областях Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала многократные нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ на момент 19:30 25 мая 2018 года.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Миссия зафиксировала взрывы минометных мин на участке разведения в районе Золотого, а также нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского. Доступ СММ оставался ограниченным на всех трех участках", - говорится в отчете.

Миссия уточняла сообщения о взрыве в автобусе в Дебальцево 22 мая, в результате которого один юноша погиб, а еще три подростка получили ранения.

В ОБСЕ заявили, что родственница одного из раненых рассказала, что пострадавший(15 лет) получил тяжелое ранение локтя и бедра. Он был доставлен в больницу в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка). Юноша рассказал ей о том, что в автобусе кто-то играл с каким-то предметом, когда произошел взрыв. Бабушка второго потерпевшего сообщила, что тот находится в больнице и его состояние стабильно.

"Поздно вечером 24 и ночью 25 мая камера СММ в Золотом зафиксировала 2 снаряда с востока на запад, 7 снарядов с северо-запада на юго-восток и 2 очереди - все в 3–8 км к востоку, югу и юго-юго-западу", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, Геращенко заявила, что ООН и ОБСЕ в докладах недостаточно уделяют внимание преступлениям на Донбассе и в Крыму.

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Теги публикации: ОБСЕ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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