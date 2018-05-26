На Донбассе боевики обстреляли Золотое, - СММ ОБСЕ

Миссия уточнила информацию относительно взрыва в автобуса в Дебальцево за 22 мая

В Донецкой и Луганской областях Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала многократные нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ на момент 19:30 25 мая 2018 года.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Миссия зафиксировала взрывы минометных мин на участке разведения в районе Золотого, а также нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского. Доступ СММ оставался ограниченным на всех трех участках", - говорится в отчете.

Миссия уточняла сообщения о взрыве в автобусе в Дебальцево 22 мая, в результате которого один юноша погиб, а еще три подростка получили ранения.

В ОБСЕ заявили, что родственница одного из раненых рассказала, что пострадавший(15 лет) получил тяжелое ранение локтя и бедра. Он был доставлен в больницу в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка). Юноша рассказал ей о том, что в автобусе кто-то играл с каким-то предметом, когда произошел взрыв. Бабушка второго потерпевшего сообщила, что тот находится в больнице и его состояние стабильно.

"Поздно вечером 24 и ночью 25 мая камера СММ в Золотом зафиксировала 2 снаряда с востока на запад, 7 снарядов с северо-запада на юго-восток и 2 очереди - все в 3–8 км к востоку, югу и юго-юго-западу", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, Геращенко заявила, что ООН и ОБСЕ в докладах недостаточно уделяют внимание преступлениям на Донбассе и в Крыму.