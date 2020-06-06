Боевики выпустили мины по позициям ООС, есть раненые

В субботу, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил боевики выпустили мины по украинским позициям. В результате обстрелов были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим "тишины". Они применили минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения.

"Украинские защитники предоставили захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

По украинским позициям вблизи Опытного боевики выпустили семь мин 120-го калибра. Также обстрелы были зафиксированы рядом с Марьинкой и Богдановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получил ранения. Потери противника уточняются.

Кроме того, на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Напомним, 5 июня боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двоих украинских военных.