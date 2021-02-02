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Бойовики за вихідні двічі стріляли по беспилотникам СММ ОБСЄ

Вівторок 02 лютого 2021 04:17
Бойовики за вихідні двічі стріляли по беспилотникам СММ ОБСЄ
Фото: безпілотник (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

За вихідні бойовики два рази намагалися збити безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі. Обидва випадки сталися в суботу.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, 30 січня, перебуваючи в Чермалыке для здійснення анонсованого польоту безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ малого радіусу дії, спостерігачі чули 20 черг із великокаліберного кулемета і 5 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 1,5 км до південно-сходу. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно в 2 км на південний схід від місця розташування патруля Місії, поблизу позицій збройних формувань.

В той же день, перебуваючи на південній околиці Олександрівки для здійснення анонсованого польоту БПЛА СММ малого радіусу дії, спостерігачі чули 20 одиночних пострілів зі стрілецької зброї приблизно у 1-2 км до південно-заходу. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно 1– 2 км на південний-захід від місця розташування патруля Місії, біля позицій Збройних сил України.

В обох випадках команди СММ приземлили БПЛА і покинули ці райони.

Раніше українські військові нейтралізували безпілотник типу "Крило", який бойовики використовували для коректування вогню

РБК-Україна писало, що ОБСЄ зафіксувала майже 90 порушень на Донбасі за вихідні.

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