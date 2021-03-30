Боевики в воскресенье обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Пророссийские боевики в период 26-28 марта более десяти раз препятствовали работе беспилотников ОБСЕ на Донбассе. В воскресенье, 28 марта, оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

В течение пятницы, субботы и воскресенья боевики препятствовали работе беспилотников с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы. Оккупанты глушили сигнал GPS вдоль всей линии разграничения.

Обстрел беспилотника ОБСЕ произошел вблизи оккупированной Васильевки, которая за 20 километров от Донецка. Во время полета беспилотника малого радиуса действия, наблюдатели ОБСЕ услышали 3 выстрела из стрелкового оружия в направлении БПЛА. После этого миссия ОБСЕ приземлила беспилотник и покинула район.

"Такие действия вооруженных формирований РФ продолжают дестабилизировать ситуацию вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения, украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ", - заявили в штабе.