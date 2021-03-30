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Бойовики у неділю обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі

Новость на русском → Василівка, Вівторок 30 березня 2021 17:24
Бойовики у неділю обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі Фото: бойовики перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики у період 26-28 березня понад десять разів перешкоджали роботі безпілотників ОБСЄ на Донбасі. У неділю, 28 березня, окупанти обстріляли безпілотник спостерігачів.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Протягом п'ятниці, суботи та неділі бойовики перешкоджали роботі безпілотників за допомогою сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Окупанти глушили сигнал GPS уздовж усієї лінії розмежування.

Обстріл безпілотника ОБСЄ стався поблизу окупованої Василівки, яка за 20 кілометрів від Донецька. Під час польоту безпілотника малого радіусу дії спостерігачі ОБСЄ почули 3 постріли зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА. Після цього місія ОБСЄ приземлила безпілотник та залишила район.

"Такі дії збройних формувань РФ продовжують дестабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цього порушення, українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ", - заявили у штабі.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Біля населеного пункту Зайцеве окупаційні сили застосували міномети 82-го калібру.

Додамо, за добу 26 березня спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 220 порушень домовленостей про перемир'я на Донбасі.

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