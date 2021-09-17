ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики восемь раз срывали "тишину" на Донбассе, ранен мирный житель

Новина українською →
Донбасс, Пятница 17 сентября 2021 08:05
Боевики восемь раз срывали "тишину" на Донбассе, ранен мирный житель Фото: боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Боевики восемь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. Ранен мирный житель города Счастье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В Луганской области противник дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

По этому же населенному пункту российские наемники совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе Песок российские наемники применили минометы калибра 120 мм. Золотое-4 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. С начала суток, 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
Очередь за чипами. Как дефицит микросхем в Азии и США изменил рынки авто и электроники
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Очередь за чипами. Как дефицит микросхем в Азии и США изменил рынки авто и электроники