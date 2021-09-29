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Боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены двое военных

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 28 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали украинские позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй – из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное.

В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, 27 сентября вооруженные формирования РФ также 8 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен боец ВСУ.

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ДонбассООС