Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен военный
Боевики усилили обстрелы на Донбассе. В результате обстрелов ранения получил один украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.
Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.
С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
Украинские военнослужащие открывали адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны РФ.