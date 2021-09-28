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Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Вторник 28 сентября 2021 07:50
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен военный Фото: боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Боевики усилили обстрелы на Донбассе. В результате обстрелов ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.

Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военнослужащие открывали адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны РФ.

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