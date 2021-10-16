Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Один украинский военный ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня.
За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Возле Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Недалеко от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Позиции украинских воинов возле Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
По состоянию на 7 часов утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.