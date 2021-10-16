Бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 16 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.