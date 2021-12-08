Боевики вооружаются тяжелой техникой: ОБСЕ заметила минометы, танки, артиллерию

В нарушение линий отвода была замечена военная техника боевиков в Луганской области.

Вблизи участка разведения в районе н. п. Станица Луганская боевики разместили 1 миномет 82-го калибра (2Б14 "Поднос", 82 мм). Также в районе поселка Белое патруль ОБСЕ заметил две самоходные гаубицы "Гвоздика" 122-го калибра и 4 буксируемые гаубицы "Лягушка" 122-го калибра.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ

зафиксировала 27 танков на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (Луганская область). Также отмечается, что по данным воздушного наблюдения здесь были обнаружены 67 боевых бронированных машин.

Наблюдатели ОБСЕ отмечают и признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В неподконтрольном правительству районе вблизи н. п. Лобачево Луганской области ОБСЕ зафиксировала 5 боевых бронированных машин.

Кроме того, на полигоне вблизи Бугаевки беспилотник ОБСЕ заметил буксируемую артиллерию оккупантов - всего 10 единиц.