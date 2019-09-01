Боевики на Донбассе вечером стреляли в направлении населенных пунктов

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Минометным обстрелам подверглись украинские позиции в районе Зайцево и Новолуганского

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе вечером в воскресенье, 1 сентября, вновь прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия, совершив несколько обстрелов украинских позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе отмечают, что оккупанты осуществили обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия в направлении населенных пунктов.

"В 17:01 в районе населенного пункта Зайцево Северное они применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17:20 до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы 82-го калибра (15 мин)", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток 1 сентября боевики на Донбассе дев'пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции О'объединенных сил, обстреливая позиции подразделений Об'объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.