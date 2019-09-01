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Бойовики на Донбасі ввечері стріляли у напрямку населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 23:33
Бойовики на Донбасі ввечері стріляли у напрямку населених пунктів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Мінометних обстрілів зазнали українські позиції в районі Зайцевого та Новолуганського

Збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі увечері в неділю, 1 вересня, знову вдалися до провокацій та порушили заборону на використання будь-якої зброї, здійснивши кілька обстрілів українських позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі наголошують, що окупанти здійснили обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї у напрямку населених пунктів.

"О 17:01 в районі населеного пункту Зайцеве Північне вони застосували міномети 82-го калібру (4 міни). З 17:20 до 18:00 в районі населеного пункту Новолуганське застосували міномети 82-го калібру (15 мін)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби 1 вересня бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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