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Боевики под вечер дважды нарушили перемирие на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 15 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали два нарушения перемирия. Пророссийские боевики вечером обстреляли позиции украинских военных возле Славного и Светлодарска.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

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Возле Славного российско-оккупационные силы открыли огонь в сторону украинских военных из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел был неприцельным.

Из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета пророссийские боевики стреляли сегодня возле Светлодарска.

В результате обстрелов украинские военные не пострадали. О всех фактах нарушения "тишины" украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Кроме того, украинские саперы сегодня разминировали почти 2 гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Напомним, вчера пророссийские боевики трижды нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты открывали огонь возле Водяного и Новоалександровки.

Добавим, сегодня в оккупированной Горловке неизвестные взорвали автомобиль одного из главарей "ДНР". Террорист выжил, но с осколочными ранениями попал в больницу.

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