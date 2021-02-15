Бойовики під вечір двічі порушили перемир'я на Донбасі

З початку 15 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксували два порушення перемир'я. Проросійські бойовики під вечір обстріляли позиції українських військових біля Славного та Світлодарська.
Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.
Біля Славного російсько-окупаційні сили відкрили вогонь у бік українських військових зі станкового протитанкового гранатомета. Обстріл був неприцільним.
З автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета проросійські бойовики стріляли сьогодні біля Світлодарська.
В результаті обстрілів українські військові не постраждали. Про всі факти порушення "тиші" українська сторона повідомила представників ОБСЄ.
Крім того, українські сапери сьогодні розмінували майже 2 гектари прифронтової території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, вчора проросійські бойовики тричі порушували перемир'я на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь біля Водяного та Новоолександрівки.
Додамо, сьогодні в окупованій Горлівці невідомі підірвали автомобіль одного з ватажків "ДНР". Терорист вижив, але з осколковими пораненнями потрапив до лікарні.