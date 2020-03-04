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Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 12:30
Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом лютого бойовики здійснили удвічі більше обстрілів, ніж у січні

Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів українських позицій у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню у Facebook.

Так, протягом лютого бойовики здійснили удвічі більше обстрілів, ніж у січні.

"За даними штабу Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації протягом лютого 2020 року із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку випустили понад півтори тисячі боєприпасів, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім місяцем", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що найчастіше окупанти обстрілювали район населеного пункту Оріхове - по позиціям українських військових було випущено третину від загальної кількості боєприпасів.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін засуджує грубі порушення Мінських домовленостей", - повідомили в СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 березня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС загинув, ще п’ятеро захисників отримали поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що на полігоні поблизу населеного пункту Круглик (31 км південно-західніше Луганська) зафіксовано розміщення 18 танків НЗФ невстановленого типу, що порушує домовленості про лінії відводу.

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