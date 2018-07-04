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Боевики увеличили количество беспилотников на Донбассе, - ООС

НовостиОбщество    04.07.2018 - 15:03
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики воспользовались "хлебным перемирием" для увеличения численности беспилотников

Боевики на Донбассе увеличили количество беспилотников для ведения разведки позиций Об'объединенных сил. Об этом в ходе брифинге сообщил представитель пресс-центра штаба Об'объединенных сил Николай Бондарчук.

"Противник, пользуясь объявленным мир'ям, увеличил количество своих беспилотных летательных аппаратов для осуществления разведки наших позиций. На протяжении прошлых суток средствами ПВО зафиксировано 7 случаев пролета вражеских БПЛА, которые идентифицированы как "Орлан-10" и "Гранат" российского производства, - отметил Бондарчук.

По его словам, все беспилотники осуществляли разведку вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины.

"С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - сказал Бондарчук.

Также он добавил, что Об'объединенные силы придерживаются условий перемирия, проводят мероприятия по разведке и укрепления боевых позиций. В районах отвода и на разрешенных участках увеличенные меры по подготовке.

Напомним, украинские военные установили большинство лиц, причастных к обстрелам их позиций на Донбассе. В частности, среди них есть граждане Российской Федерации.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: беспилотник, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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