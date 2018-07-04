Бойовики збільшили кількість безпілотників на Донбасі, - ООС

Бойовики скористались "хлібним перемир'ям" для збільшення чисельності безпілотників

Бойовики на Донбасі збільшили кількість безпілотників для ведення розвідки позицій Об'єднаних сил. Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру штабу Об'єднаних сил Микола Бондарчук.

"Противник, користуючись оголошеним перемир'ям, збільшив кількість своїх безпілотних літальних апаратів для здійснення розвідки наших позицій. Упродовж минулої доби засобами ППО зафіксовано 7 випадків прольоту ворожих БПЛА, які ідентифіковані як "Орлан-10" та "Гранат" російського виробництва, - зазначив Бондарчук.

За його словами, усі безпілотники здійснювали розвідку уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України.

"З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби", - сказав Бондарчук.

Також він додав, що Об'єднані сили дотримуються умов перемир’я, проводять заходи з розвідки та укріплення бойових позицій. У районах відведення та на дозволених ділянках збільшені заходи з підготовки.

Нагадаємо, українські військові встановили більшість осіб, причетних до обстрілів їх позицій на Донбасі. Зокрема, серед них є громадяни Російської Федерації.