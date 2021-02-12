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Боевики устанавливают минные поля вдоль всей линии соприкосновения, - разведка

Автор: Андрей Козловский

На Донбассе российские оккупационные войска устанавливают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, боевики наращивают интенсивность тренировок в своих подразделениях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск усиливает тренировки минометных и артиллерийских подразделений первого и второго армейских корпусов на оккупированных территориях.

Напомним, на прежних позициях пророссийских боевиков возле Трехизбенки в Луганской области нашли запрещенное вооружение, которое изготовили в России. Нашли боевую противопехотную фугасную мину ПМН-2 и фрагменты противопехотной осколочной мины ПОМ-2-Р1 после детонации.

Также РБК-Украина писало, что 11 февраля в результате вражеского обстрела погибли два украинских военных.

Один из них военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.

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