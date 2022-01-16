Боевики усиливают позиции на Донбассе: разместили десятки танков и гаубиц

Боевики усиливают свои позиции на Донбассе , размещая десятки единиц военной техники. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила танки и гаубицы оккупантов, размещенные в нарушение линий отвода вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ за 15 января.

В нарушение линий отвода боевики разместили 26 гаубиц и 7 танков. Из них 14 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 12 буксируемых гаубиц "Лягушка" оккупанты разместили на полигоне вблизи н. п. Бугаевка в Луганской области.

Семь танков неустановленного типа воздушное наблюдение ОБСЕ обнаружило на полигоне вблизи н. п. Новоселовка в Донецкой области.

Также ОБСЕ отмечает на неподконтрольных правительству районах за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 3 зенитных ракетных комплекса, 50 танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терновое, Бугаевки, н. п. Шимшиновка, н. п. Миусинск, а также 6 буксируемых артиллерийских установок на территории 1 объекта возле н. п. Садовый.