Бойовики посилюють позиції на Донбасі: розмістили десятки танків і гаубиць

Бойовики посилюють свої позиції на Донбасі , розміщуючи десятки одиниць військової техніки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі помітила танки і гаубиці окупантів, розміщені в порушення ліній відведення озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ за 15 січня.

В порушення ліній відведення бойовики розмістили 26 гаубиць і 7 танків. З них 14 самохідних гаубиць "Гвоздика" і 12 буксируваних гаубиць "Жаба" окупанти розмістили на полігоні поблизу н.п. Бугаївка в Луганській області.

Сім танків невстановленого типу повітряне спостереження ОБСЄ виявило на полігоні поблизу н.п. Новоселівка в Донецькій області.

Також ОБСЄ наголошує на непідконтрольних уряду районах за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння 3 зенітних ракетних комплекси, 50 танків, 15 самохідних артилерійських установок і 10 буксируються артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове, Бугаївки, н. п. Шимшинівка, н. п. Міусинськ, а також 6 буксируються артилерійських установок на території 1 об'єкту біля н. п. Садовий.