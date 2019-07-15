Боевики усилили обстрелы на Донбассе из запрещенных Минском калибров

На Донбассе в течение прошлых суток, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, 6 раз применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Также противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Новотроицкое, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Ледебинское, Павлополь, Крымское, Зайцевое, Новолуганское, Попасная.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 14 июля двое оккупантов ранены", - отметили в ООС.

От начала понедельника, 15 июля, противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного, Широкиного, Луганского, Новоалександровки. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, недавно вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 11 июля, обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинка.