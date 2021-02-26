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Боевики укрепляют позиции возле Донецкого аэропорта

Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отчете от 25 февраля рассказали о грубых нарушениях перемирия пророссийскими боевиками на Донбассе. Оккупанты укрепляют свои позиции и с нарушением размещают военную технику.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Пророссийские боевики осуществляют инженерные работы по совершенствованию существующих и оборудованию новых позиций в районе Донецкого аэропорта. Зафиксировано, что оккупанты дооборудовали фортификационные сооружения с использованием мешков с песком возле пожарного депо Донецкого аэропорта.

Кроме того, вблизи оккупированного населенного пункта Покровка наблюдатели зафиксировали 6 реактивных систем залпового огня "Град". Также на оккупированной территории зафиксировали 10 танков, 6 самоходных гаубиц "Гвоздика", 3 прицепных минометы "Васільок" за линиями отвода, за пределами выделенных мест хранения вооружения.

"Эти факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ и дальше демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - заявили в ООС.

Напомним, сегодня на Донбассе в результате обстрелов противника и подрыва на взрывчатке пострадали 10 украинских военных. Подразделения ООС открывали огонь в ответ.

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