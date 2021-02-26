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Бойовики укріплюють позиції біля Донецького аеропорту

Автор: Дмитро Левицький

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у звіті від 25 лютого розповіли про грубі порушення перемир'я проросійськими бойовиками на Донбасі. Окупанти укріплюють свої позиції та з порушенням розміщують військову техніку.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Проросійські бойовики здійснюють інженерні роботи щодо вдосконалення існуючих та обладнання нових позицій у районі Донецького аеропорту. Зафіксовано, що окупанти дообладнували фортифікаційні споруди з використанням мішків з піском поблизу пожежного депо Донецького аеропорту.

Крім того, поблизу окупованого населеного пункту Покровка спостерігачі зафіксували 6 реактивних систем залпового вогню "Град". Також на окупованій території зафіксували 10 танків, 6 самохідних гаубиць "Гвоздика", 3 причіпних міномети "Васільок" за лініями відведення, поза межами виділених місць зберігання озброєння.

"Ці факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ і далі демонструють небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - заявили в ООС.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті обстрілів противника та підриву на вибухівці постраждали 10 українських військових. Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь.

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