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Боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ на Донбассе: грозились забрать автомобили

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Украина, Пятница 18 февраля 2022 04:03
Боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ на Донбассе: грозились забрать автомобили Фото: боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе. На этот раз оккупанты угрожали наблюдателям организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СММ ОБСЕ 17 февраля.

По информации ОБСЕ, инцидент произошел 16 февраля на полигоне вооруженных формирований около н. п. Шимшиновки (Луганская область), где наблюдатели осуществляли патрулирование.

"К наблюдателям подошел невооруженный член вооруженных формирований и попросил их покинуть полигон, заявив, что им не разрешается находиться там во время учений с боевой стрельбой и они должны предварительно согласовать это с лицами, которым принадлежит фактический контроль", - говорится в сообщении.

После этого боевик "угрожал забрать патрульные автомобили в том случае, если Миссия попытается в будущем посетить полигон без предварительного согласования".

Наблюдатели были вынуждены связаться со своим патрульным центром и покинуть этот район.

В ОБСЕ отмечают, что решительно протестуют против выдвижения каких-либо условий ее присутствию на всей территории, на которую распространяется действие ее мандата. Также там выступают против недопустимых угроз захвата собственности СММ, не имеющих оправдания ни при каких обстоятельствах.

"Миссия самостоятельно решает, где она планирует осуществлять патрулирование, в том числе собственно проводить соответствующую оценку безопасности. СММ напоминает о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определённых в мандате Миссии", - говорится в сообщении.

Напомним, что на фоне обострения ситуации на Донбассе важно, чтоб наблюдатели ОБСЕ оставались в Украине. Об этом заявил Зеленский.

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