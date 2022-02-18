Бойовики погрожували спостерігачам ОБСЄ на Донбасі: погрожували забрати автомобілі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява СММ ОБСЄ 17 лютого.

За інформацією ОБСЄ, інцидент стався 16 лютого на полігоні збройних формувань біля н.п. Шимшинівки (Луганська область), де спостерігачі здійснювали патрулювання.

"До спостерігачів підійшов неозброєний член збройних формувань і попросив їх покинути полігон, заявивши, що їм не дозволяється перебувати там під час навчань з бойовою стрільбою і вони повинні попередньо узгодити це з особами, яким належить фактичний контроль", - йдеться в повідомленні.

Після цього бойовик "погрожував забрати патрульні автомобілі в тому випадку, якщо місія спробує в майбутньому відвідати полігон без попереднього узгодження".

Спостерігачі були змушені зв'язатися зі своїм патрульним центром і покинути цей район.

В ОБСЄ зазначають, що рішуче протестують проти висунення будь-яких умов її присутності на всій території, на яку поширюється дія її мандата. Також там виступають проти неприпустимих загроз захоплення власності СММ, які не мають виправдання ні за яких обставин.

"Місія самостійно вирішує, де вона планує здійснювати патрулювання, в тому числі власне проводити відповідну оцінку безпеки. СММ нагадує про безумовність своєї свободи пересування і своє право здійснювати моніторинг в межах, визначених у мандаті місії", - йдеться в повідомленні.