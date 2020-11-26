Бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях

Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати українських військових на ділянці у передмісті Авдіївки.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

Також стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув 31-річний військовослужбовець. Загиблий був мешканцем Київської області.

Раніше стало відомо, що представники Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вперше підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики. Українська сторона просить їх письмово підтвердити свою позицію.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку перемир'я на Донбасі в результаті бойових дій загинули четверо українських військових. Водночас з українського боку 14 осіб було поранено.