ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях

Донбас, Четвер 26 листопада 2020 07:20
Бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях
Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Минулої доби, 25 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати українських військових на ділянці у передмісті Авдіївки.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

Також стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув 31-річний військовослужбовець. Загиблий був мешканцем Київської області.

Раніше стало відомо, що представники Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вперше підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики. Українська сторона просить їх письмово підтвердити свою позицію.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку перемир'я на Донбасі в результаті бойових дій загинули четверо українських військових. Водночас з українського боку 14 осіб було поранено.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ДонбасООС

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся