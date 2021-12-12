Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный

В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки в Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 12 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.