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Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі, поранений військовий

Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 11 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 12 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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ООС