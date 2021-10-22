UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный

Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате вражеского обстрела ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Также в направлении Красногоровки боевики совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Вместе с тем в сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе, из-за вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, состояние воина оценивают как средней тяжести.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС