Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный

В частности, недалеко от Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Также в направлении Красногоровки боевики совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Вместе с тем в сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе, из-за вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, состояние воина оценивают как средней тяжести.