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Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі, поранено військового

Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Також в напрямку Красногорівки бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

Разом з тим в бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Як повідомили в штабі, через ворожі обстріли один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, стан воїна оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі.

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