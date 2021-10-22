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Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Пятница 22 октября 2021 12:29
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный Фото: боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате вражеского обстрела ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Также в направлении Красногоровки боевики совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Вместе с тем в сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе, из-за вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, состояние воина оценивают как средней тяжести.

    Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе.

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    Донбасс ООС
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