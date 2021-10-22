Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі, поранено військового
На Донбасі російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зокрема, неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
Також в напрямку Красногорівки бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.
Разом з тим в бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомили в штабі, через ворожі обстріли один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, стан воїна оцінюють як середньої важкості.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі.