Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі, поранено військового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Також в напрямку Красногорівки бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

Разом з тим в бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Як повідомили в штабі, через ворожі обстріли один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, стан воїна оцінюють як середньої важкості.