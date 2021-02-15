Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе

В течении прошлых суток, 14 февраля, на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. О фактах нарушения тишины сообщено представителей ОБСЕ.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новоалександровки, вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
От начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате погибли трое бойцов. В Кременчуге объявили днями траура в связи с гибелью двух жителей города на Донбассе 14 февраля.