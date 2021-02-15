Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новоалександровки, вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

От начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.