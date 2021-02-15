RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 14 лютого, на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про факти порушення тиші повідомлено представників ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Популярні новини
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
Бойовики три рази обстріляли українські позиції, сили ООС відкривали вогонь у відповідь 10 лютого 2021
Київ закриває школи, скасовує ярмарки і виводить спецтехніку: ситуація в столиці через негоду 10 лютого 2021
Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем 11 лютого 2021
На Куренівці в Києві провалився асфальт, рух перекрито 11 лютого 2021
Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік 14 лютого 2021
На дорогу Київ-Чоп зійшла лавина. Рух заблоковано (новина виправлена) 11 лютого 2021
У Мукачеві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий 13 лютого 2021
На Донбасі машина намагалася прорвати блокпост. ЗСУ відкрили вогонь, є загиблий 09 лютого 2021

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення ООС контрольована українськими військовими, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців. У Кременчуці оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю двох жителів міста на Донбасі 14 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС
Читайте також
Кравчук про ситуацію на Донбасі: на кожен постріл має бути відповідь
Прогноз погоди