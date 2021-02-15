Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення ООС контрольована українськими військовими, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.